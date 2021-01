Real-Trainer Zidane: „Schuld liegt beim Spieler!“

„Es wäre einfach, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ähnlich war es ja auch im Fall von Reguilon, dass es an mir lag. Nein! Es ist etwas anderes, bei Real Madrid zu spielen. Es ist sehr, sehr schwierig, eine riesige Herausforderung. Ich weiß ja, wie das ist“, sagt Zidane am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Cup-Auftritt bei Drittligist Alcoyano.