Salzburger Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen

„Wir freuen uns, dass wir diese Aktion bereits zum achten Mal gemeinsam mit dem Samariterbund so erfolgreich durchführen und dabei vielen Kindern eine Freude bereiten konnten. Es wird leider oft vergessen, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die Hilfe benötigen. Darum ist diese Aktion so wichtig“, betont der Generaldirektor der Österreichischen Post, Georg Pölzl.