Wiener Gästenächtigungen um 73,9% eingebrochen

Im Dezember - eigentlich ein starker Monat für die Branche - kam es in der Wiener Hotellerie zu so gut wie einem Totalausfall: Es wurden nur 76.000 Nächtigungen registriert, was im Jahresabstand einem Minus von 95,6 Prozent gleichkommt. Aktuell herrscht in Hotels ein behördlich verfügtes Betretungsverbot für Nicht-Geschäftsreisende.