Wien: Gäste-Nächtigungen brachen um 98 Prozent ein

Die Corona-Krise hat den Wiener Tourismus im April mit voller Härte erwischt: Die Gäste-Nächtigungen brachen um ganze 98,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Nur 29.000 Übernachtungen wurden in den Beherbergungsbetrieben gezählt - knapp die Hälfte davon aus Österreich. In der bisherigen Jahresbilanz macht sich die Coronavirus-Pandemie dank eines starken Jahresbeginns noch nicht in dieser Drastik bemerkbar.