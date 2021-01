Unbekannte beschmierten zweisprachige Ortstafeln

Die Schmieraktion dürfte am Wochenende - in der Nacht von Samstag auf Sonntag - stattgefunden haben. Laut der ermittelnden Polizei sind die Täter noch unbekannt. Sie beschmierten in der Gemeinde Bleiburg zwei Ortstafeln beidseitig mit schwarzer Farbe und machten so die slowenische Ortsbezeichnung „Pliberk“ unkenntlich.