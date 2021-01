Eine Hommage an die Tiroler Bergbahnen

Es ist eine Hymne auf Tirol in Bildern: Ernst Lorenzi stieg am 30. November 2020 in einen kleinen Flieger, um Tirols größtes, beeindruckendstes und schönstes Wahrzeichen von oben zu fotografieren: die Berge. Innerhalb von zwei Stunden flog er mit Tochter und Enkelin über ganz Tirol, um die Berglandschaften mit seiner Kamera einzufangen.