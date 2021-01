Flachau: Willkommen in der Weltcup-Sperrzone

Ski- Weltcup in Flachau im Corona-Winter: Wo sich normalerweise bis zu 15.000 Fans tummeln, kommen diesmal die Kiebitze nicht einmal in die Nähe des Zielraums. Schon 300 Meter vorm Ziel gibt es strenge Kontrollen. Bürgermeister Oberreiter sieht den Weltcup in dieser ganz speziellen Zeit aber als Investition in die Zukunft.