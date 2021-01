Gaißau startet Betrieb mitten im Virus-Lockdown

Einheimische froh über Skiangebot in der Nähe

„Wir wohnen in der Stadt Salzburg. Da bietet es sich an, dass wir mit unseren Kindern in die Gaißau fahren, das ist in der Nähe“, berichtet Familienvater Christoph Moser. Mama Pia richtete sich noch die Maske, bevor die Familie Richtung Sessellift verschwand. Um 11 Uhr waren bereits 1000 Besucher im Skigebiet unterwegs. Warteschlangen gab es am Vormittag keine mehr, die Skifans verteilten sich auf den Pisten. Auch bei den Tourengehern war der Andrang relativ groß: Rund 200 Sportler erklommen am Samstag die Gaißau mit ihren Fellen. „Ich gehe mit meinen Freunden hier regelmäßig Touren. Den Naturschnee muss man nutzen und die Region zugleich auch fördern“, erzählt Eva Burgstaller, Prokuristin im bekannten Sternbräu in der Stadt Salzburg.