ÖSV-Männer-Staffel in Oberhof chancenlos

Der Staffel-Weltcupbewerb in Oberhof ist Österreichs Biathlon-Männern am Freitag völlig misslungen. Nach den Plätzen 6 und 7 in Kontiolahti bzw. Hochfilzen kam das ÖSV-Quartett David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Harald Lemmerer nach 4 x 7,5 Kilometern sowie einer schwachen Schießleistung mit 13 Nachladern und drei Strafrunden 5:11 Minuten hinter Sieger Frankreich als 15. ins Ziel. Das Podest komplettierten Norwegen und Italien.