Massive Lawine im Tiroler Ötztal abgegangen

Auch am Freitag herrscht in Tirol weiterhin Lawinenwarnstufe 4, also „große Gefahr“. Ein heftiger Lawinenabgang in Niederthai im Ötztal zeigt, wie angespannt die Lage ist. Wintersportler werden vor dem kommenden „schönen“ Wochenende gewarnt. Die Schneemassen sorgen zudem für Straßensperren, Schienenersatzverkehr und Stromausfälle.