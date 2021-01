Corona! Wengen-Ersatzrennen in Kitzbühel abgesagt

Die Wengen-Problematik mit der mutierten (britischen) Virus-Variante scheint jetzt auch Kitzbühel erfasst zu haben. In Jochberg bei Kitzbühel wurden am Dienstag 17 entsprechende Fälle gemeldet. Die Gamsstadt war ursprünglich als Ersatzort für den - wegen des mutierten Virus - abgesagten Wengen-Slalom eingesprungen. Folglich hätte am Samstag der Wengen-Ersatz-Slalom und am Sonntag der eigentliche Ganslernhang-Slalom stattfinden sollen. So zumindest der ursprüngliche Plan.