Parlament-Gebetsfeier kostete mehr als 10.000 Euro

Insgesamt gab es zwei Anfragen an Sobotka, beide vom stellvertretenden NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak. Er übte scharfe Kritik am Gebetskreis: „Unfassbar. Der Gebetsabend im Parlament kostete mehr als 10.000 Euro. Kosten für Mitarbeiter des Parlaments noch gar nicht eingerechnet. Sowas hat in einem säkularen Staat keinen Platz! Das Parlament ist keine Kirche!“, schrieb er auf Twitter.