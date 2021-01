DIESE Ausstiegsklausel macht den FC Bayern froh

Der 23-Jährige wird schon seit Längerem mit den Bayern in Verbindung gebracht, eine Ausstiegsklausel macht einen Wechsel im Sommer nun noch wahrscheinlicher. Wie die „Sport Bild“ schreibt, fühle sich Neuhaus zwar bei Borussia Mönchengladbach wohl, er wolle aber auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen.