LIVE ab 20.30 Uhr: Gladbach gegen Bayern München

Das 5:2 nach der Winterpause gegen Mainz hat den Bayern erneut Nachlässigkeiten vor Augen geführt. Der Champions-League-Sieger ist in der Bundesliga zuletzt achtmal in Folge 0:1 in Rückstand geraten. „Wir müssen mit einer anderen Haltung, einer anderen Dynamik, einer anderen Intensität ins Spiel gehen, in den Zweikämpfen mehr präsent sein als in den Spielen zu vor und gegen den Ball auch mal den Meter mehr machen“, forderte Trainer Hans-Dieter Flick.