Wut-Wirtin: Der Frust ist verständlich

Die Politik ist am Frust mit Schuld

Nicht nur die lange Dauer der Pandemie hat uns verdrossen gemacht. Auch die teilweise willkürlich anmutenden Maßnahmen haben das Ohnmachtsgefühl verschärft. Wenn ein Gastronom keinen Kaffee mehr servieren darf, aber andererseits sich die Menschen an Skiliften und Eislaufplätzen drängen, darf sich keiner wundern, dass sich bei jedem noch so maßnahmentreuen Menschen langsam Unverständnis breit macht. Die Regierung trägt mit solch beliebigen Regeln an der Verdrossenheit der Menschen eine gewisse Mitschuld.