Traunsee-Wasser als Quelle der Inspiration

Viele Meter hoch türmen sich im Lagerraum neben Zedniks Atelier in der Alten Weberei in Ebensee gebrauchte Papiere unterschiedlichster Herkunft: „Die Leute in der Gegend wissen, dass ich altes Papier sammle und rufen mich manchmal sogar extra an, wenn ein altes Büro oder Lager aufgelassen wird. Mich interessiert solches Material, es gibt mir schon ein Muster vor, das ich mit Malerei, Zeichnungen oder Text kombiniere“, so die Künstlerin, die in Miami geboren wurde und lange in den USA gelebt hat, aber zu ihren Wurzeln im Salzkammergut zurückgekehrt ist.