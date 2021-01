Lady Diana: Ihr Schäfchen-Pullover feiert Comeback

Der ikonische Schäfchen-Pulli in knalligem Rot, auf dem neben vielen weißen auch ein schwarzes Schaf zu sehen ist, wurde in exklusiver Kooperation mit Warm & Wonderful von Rowing Blazers wieder aufgelegt. Wer sich gerade in den kultigen Pulli verliebt hat, der muss allerdings etwas tiefer ins Börsel greifen. Für umgerechnet 330 Euro kann man das süße Strickteil bei Rowing Blazers bestellen.