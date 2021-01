WHO verlangt Impfstarts weltweit binnen 100 Tagen

WHO arbeitet mit Impfstoffherstellern in China zusammen

Nach Angaben von Tedros sind WHO-Experten in China, um den dortigen Impfstoffherstellern Sinovac und Sinopharm dabei zu helfen, die internationalen Standards für eine Zulassung zu erfüllen. Die WHO erwarte auch weitere Daten über die Sicherheit und Effektivität des Impfstoffs von AstraZeneca vom Serum-Institut in Indien. Wenn die strikten Standards der WHO erfüllt seien, könnten zügig Notfallzulassungen erteilt werden.