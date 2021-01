Peter Hacker rechtfertigt Dusika-Stadion-Abriss

Das Ferry-Dusika-Stadion am Wiener Handelskai wird abgerissen und macht damit einer neuen Sportarena, die bis Ende 2023 stehen soll, Platz. Diese am Freitag öffentlich gewordenen Pläne hat Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag vor Journalisten verteidigt. Denn die Sanierung für das nicht mehr zeitgemäße Bauwerk hätte allein 20 Mio. Euro gekostet, wobei die Auslastung der darin befindlichen Radbahn zuletzt äußerst gering gewesen sei, erklärte er.