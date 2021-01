Wie erwartet: Wieder Ansturm auf die Skigebiete

Es ist gekommen, wie bereits erwartet worden war: Auch am Sonntag herrschte am Semmering in Niederösterreich ein enormer Andrang auf das Skigebiet, obwohl das Wetter, im Gegensatz zum Vortag, weitaus weniger einladend war. Auch der Naturpark Hohe Wand und weitere Skigebiete registrierten einmal mehr hohe Auslastung. Indes reagierten die Betreiber am steirischen Kreischberg auf die Ankündigung der Regierung, im Ernstfall Skiliftsperren umzusetzen.