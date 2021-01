51-Jähriger starb bei tragischem Skiunfall

Das Brüderpaar machte sich am vergangenen Donnerstag ins Skigebiet Damüls auf, um dort das Abfahren im freien Skiraum zu genießen. Zu Mittag fuhr einer der beiden Männer (51) über eine kleine Kuppe und landete in einem Bachbett, das er wohl übersehen hatte. Er stürzte so unglücklich, dass er tödliche Verletzungen erlitt. Die angeforderte Pistenrettung versuchte noch, den Schwerverletzten zu reanimieren, musste aber bald einsehen, dass die Bemühungen nicht fruchteten. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.