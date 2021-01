Info-Kampagne für impf-skeptische Mitarbeiter

Zaghaft nehmen die Mitarbeiter in den Seniorenwohnhäusern das freiwillige Impf-Angebot an. Bei den bisher durchgeimpften Häusern in der Stadt Salzburg liegt die Bereitschaft beim Personal unter 25 Prozent. Mit einer groß angelegten Info-Kampagne versucht die Stadt mehr Mitarbeiter zum Nadelstich zu bewegen.