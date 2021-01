Eisbullen laufen im neuen Jahr zur Bestform auf

Beide Teams neutralisierten sich zu Beginn der Partie. Kurz vor Ende des ersten Drittels (20.) brachte Skille Salzburg per Schuss ins kurze Kreuzeck in Führung. Nach dem Ausgleich (28.) ging es mit 1:1 ins Schlussdrittel. Dort traf im Powerplay abermals der Rückkehrer zur Führung (42.). Peter Hochkofler machte mit einem satten Schuss dann alles klar (51.). Die Gäste konnten nur noch verkürzen (56.). „Bratislava hat es uns nicht leicht gemacht. Es ist schön wieder am Eis zu sein. Meine Mitspieler haben mich super in Szene gesetzt“, erklärte Matchwinner Skille.