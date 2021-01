Betrug um Gold, Pelze: 30 Verdächtige ausgeforscht

Per Inserate und Flyer boten die Betrüger teils unverschämt hohe Preise für alte Pelzmäntel und an sich wertlose Alltagsgegenstände an. Abgesehen hatten sie es freilich nur auf das Gold ihrer Kunden. Das Landeskriminalamt Wien bekam aber rasch Wind von der dreisten Masche und nahm die Ermittlungen auf. Auch dank vieler Hinweise von „Krone“-Lesern konnte der Sumpf trockengelegt werden.