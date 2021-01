Kolumbianische Auftragskiller landeten in Wien

Fahnder warteten bereits an Grenze

Wie im Dezember 2018 in der Wiener City, wo es - wie berichtet - zur Hinrichtung auf offener Straße kam. Auch diesmal spielte Österreich eine Rolle: Die Killer wurden über die Türkei nach Wien eingeflogen. Zwei Tage und zwei Nächte sollen sie auf rot-weiß-rotem Boden in einem noch unbekannten Versteck ausgeharrt haben, bis sie ein Chauffeur im Morgengrauen abholte. Was die Insassen nicht ahnten: Dank intensiver Ermittlungen warteten bereits Fahnder an der montenegrinischen Grenze.