Frauenleiche lag in abgeschlepptem Pkw bei Bonn

48-Jährige wurde erwürgt oder erstickt

Bei der Vernehmung gab die 22-Jährige schließlich einen Streit am 26. Dezember zu - Auslöser war die Bitte der Tochter, dass eine 15-jährige Freundin bei ihr übernachten dürfe. Die Auseinandersetzung eskalierte, die Mutter dürfte schließlich erwürgt oder erstickt worden sein, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn. Die Tochter gab an, dass die 15-Jährige an der Gewalttat beteiligt gewesen sei, was die Beschuldige jedoch bestritt.