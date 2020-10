Innsbruckathlon: Spektakel mitten in der Stadt

Wenn Corona nicht wieder - so wie heuer - alles über den Haufen wirft und somit zum Spielverderber wird, findet 2021 ein Spektakel der besonderen Art in Innsbruck statt: Die zweite Auflage des von der „Krone“ präsentierten Innsbruckathlons. Wer sich frühzeitig ein Start-Ticket sichern will, kann das ab sofort tun.