Basketball-Liga-Chef: „Wir sollten Geld zahlen!“

Johannes Wiesmann: Als Liga sind wir abgesichert, sind in der glücklichen Situation, einen TV-Vertrag zu haben und haben mit bet-at-home einen Hauptsponsor gefunden. Insgesamt ist aber wenig Geld da, weil wir maßlos unterfördert sind (Anm.: rund 500.000 Euro). Wir haben die Situation, dass Vereine beim Verband einzahlen müssen, um mitzuspielen. Es müsste aber so sein, dass der Verband etwas an die Klubs bezahlen kann.