„Wir leben gut mit dem Piks“

„Nicht impfen ist Unsinn“

Herbert Leitner (91) ist im Seniorenwohnhaus Liefering in Salzburg zu Hause. Er hatte keine Probleme nach dem Piks: „Überhaupt nichts. Ich spüre nicht, dass je was anders gewesen wäre.“ Leitner hat Enkerln, Urenkel. Was er ihnen wegen der Impfung sagt? „Es gibt nur einen Weg - impfen! Nicht impfen ist Unsinn.“ Und ganz generell macht er Hoffnung: Es werde wieder besser werden, ist er sich sicher, „aber es wird halt dauern“.