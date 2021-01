Viagra Boys: Gossenglamour mit Selbsterkenntnis

„Als ich ,Ain’t Nice‘ schrieb war es für mich nicht schwierig, mich in diese Lage zurückzuversetzen. Mich zu ändern war ein langer, mühevoller Prozess, der mindestens ein Jahr gedauert hat. Und wer weiß ob die Entwicklung schon abgeschlossen ist? Hinter der nächsten Ecke lauert schon die nächste Gefahr, die von mir Besitz ergreifen könnte.“ So sehr Murphy seine Unsicherheiten hinter humoriger Coolness verstecken will, so autobiografisch ist der Nachfolger des europaweit gefeierten 2018er Debüts „Street Worms“ schlussendlich ausgefallen. Bereits im dritten Track „Toad“ konterkariert Murphy seine späte Reue mit der Textzeile „I’m never gonna be the man you want me to, I’m a rebel `til I die“ und hinterlässt beim aufmerksamen Hörer neue Fragezeichen. Die Unentschlossenheit Murphys dient ganz simplen Zielen. „Wenn ich mit dem Image des asozialen Rock’n’Roll-Rebellen mehr Alben verkaufe, dann bin ich das eben“, lacht er nuschelnd ins Telefon, „manchmal hat man Lust auszuflippen, aber heute liege ich lieber auf der Couch herum oder verbringe Zeit mit meiner Freundin. Unsere Videos und unsere Songs sind trotzdem Rock’n’Roll-Statements, weil einfach alles, was wir tun, Rock’n’Roll ist.“