Kracher für die 99ers! Schiechl wechselt nach Graz

Michael Schiechl verstärkt ab sofort das Team von Headcoach Jens Gustafsson. Der gebürtige Judenburger verfügt über viel Erfahrung und bringt noch mehr Tiefe in den Kader. Schiechl hat insgesamt bereits 712 Spiele (76 Tore, 123 Assists) in Österreichs höchster Spielklasse absolviert, unter anderem für die Vienna Capitals und Red Bull Salzburg. Die letzten vier Jahre verbrachte Schiechl in der Mozartstadt und war hier ein Schlüsselspieler im Team der Bullen.