Vorrang missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Fürnitz sind Samstagabend ein 52 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach und eine 53-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen verletzt worden. Der Mann hatte beim Einbiegen den Vorrang missachtet. Rettung brachte sie in das LKH Villach. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.