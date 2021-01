Bauer bei Holzschlägerungen in seinem Wald getötet

Beim Fällen einer etwa 30 Zentimeter dicken Fichte ist am Samstag ein 60-Jähriger in seinem Wald in Offenhausen von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte gegen 10.45 Uhr den Nadelbaum geschlägert, der allerdings nicht in die geplante Richtung fiel sondern ihn selbst traf.