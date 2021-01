Startschuss für die Wahlen

Pünktlich zum Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ wird es heuer erstmals „amtliche“ Wahlen bei der Feuerwehr geben. Mehr als 17.000 Florianis sind aufgerufen, ihre Kommandanten und deren Stellvertreter in den Gemeinden per Urnengang zu bestimmen. In den Wehren ist man dieser Neuerung gegenüber weitgehend positiv eingestellt. Die Vorbereitungen für die Premiere laufen.