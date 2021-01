Mediziner dämpfen Hoffnung auf rasche Entspannung

In Deutschland dämpfen Mediziner die Hoffnung auf eine rasche Entspannung in der Corona-Pandemie. Es müsse klar sein, „dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres kaum Entlastung“ zu erwarten sei, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der Funke Mediengruppe.