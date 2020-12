Vorrang für Risikogruppen und Gesundheitspersonal

Nach dem Corona-Impf-Start am Sonntag in Mieming geht es nun in die nächste Phase: Diese Woche wird in sechs weiteren Wohn- und Pflegeheimen quer durch Tirol geimpft, „ehe dann in weiterer Folge - noch in der ersten Jännerhälfte - die Impfung in allen übrigen Tiroler Wohn- und Pflegeheimen ausgerollt wird“, hieß es vonseiten des Landes.