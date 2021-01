Plötzlich geht es: Impfungen nun früher

„Ich habe keinen Überblick ob Landesrat Christian Stöckl rechtzeitig Nadeln für Salzburg angeschafft hat oder nicht“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ZIB2 am Mittwoch auf die Frage, warum noch Material fehlt. Damit unterstellte er Salzburg indirekt, dass das Land nicht genug auf die Covid-Impfungen vorbereitet wäre. „Ich war erstaunt“, so Stöckl. Der Hintergrund: Das Land kündigte an, am 12. Jänner mit weiteren Impfungen zu starten – wenn alle nötigen Materialien wie auch Spritzen dafür vorhanden sind – und nicht alles ist vorhanden. Diese werden aber von der Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG) geliefert und können eigentlich erst ab dem 5. Jänner geordert werden. Bis dahin melden Seniorenheime und Spitäler ihren Bedarf direkt an die BBG. „Das Land organisiert dann nur die Impfstraßen und Ärzte. Die gesamte und komplizierte Logistik davor läuft über den Bund“, erklärt Stöckl. Daher ist der Start, anders als in Wien und mit dem Bund abgestimmt, auch nicht vor dem 12. Jänner vorgesehen.