Vieles kann wohl nur noch besser werden

Eine politische Kultur, die man im Krisenjahr 2020 auch in der Steiermark teils vergeblich suchte. So etwa bei der schmerzvollen Fehlentwicklung in steirischen Alten- und Pflegeheimen, wo Hunderte wehrlose, alte Menschen am Virus starben und Versäumnisse seitens der Politiker nur halbherzig eingeräumt wurden. Ein optimistischer Ausblick: Die steirische Landesregierung könnte sich entschuldigen, aus den Fehlern lernen und konkrete Maßnahmen setzen, um das Leben der Alten und Pflegebedürftigen auch nach Corona zu verbessern. So einfach geht politischer Kulturwandel.