Das kommt in Kärnten zu Silvester auf den Tisch!

„Früher war es so, dass man das Beste auftischte, was man finden konnte. Man glaubte, dass man damit das neue Jahr und sein Glück beeinflussen könnte“, erklärt Brauchtumsexperte Wolfgang Lattacher. Dabei wurden meist Schweinsbraten oder Rindfleisch in höchster Qualität aufgetischt und mit Sterz, Linsen, Kraut und Kartoffeln verfeinert. Getrunken wurden dazu edle Weine oder Most.