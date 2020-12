Gesundheitszentrum Aspach in neuen Händen

Beck führt seine Praxis in Aspach weiter

Seine Eltern hatten das Gesundheitszentrum in Aspach mit seinen 137 Betten aufgebaut, das sich als Reha- und Sonderkrankenanstalt mit Schwerpunkt Orthopädie einen Namen gemacht hat. Mit dem Zusatzangebot in Form der Villa Vitalis, dem auf Vorbeugung spezialisierten Gesundheitshotel mit 18 Zimmern, wird das Angebot abgerundet. Wie es nun weitergeht? „Mit SeneCura wissen wir das Haus in guten Händen. Es wird mit unseren Wertvorstellungen fortgeführt“, sagt Beck, der als Berater an Bord bleibt. Auch seine Praxis wird der Mediziner in Aspach weiterführen.