8337 Covid-Anzeigen seit Beginn des 2. Lockdowns

Bevor Österreich am Stefanitag in den mittlerweile dritten Lockdown startete, war am 24. und 25. Dezember die Kontaktbeschränkungen und Regelungen der Ausgangszeiten vorübergehend gelockert worden. Für die Exekutive gab es an diesen beiden Tagen im Vergleich zu den Tagen davor wenig zu tun: Am Heiligen Abend wurden 68 Covid-Anzeigen registriert und 30 Organmandate in ganz Österreich ausgestellt, am Christtag waren es 47 Anzeigen und nur 17 Organmandate.