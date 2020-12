Am Heiligen Abend im Einsatz

Vor genau einem Jahr hatten in Markt Allhau die Alarmglocken geschrillt. Aufgrund eines technischen Defekts war am 24. Dezember in den frühen Abendstunden die Heizanlage in einem Privathaus in Brand geraten. Dank der Feuerwehren aus Markt Allhau und Buchschachen, die rasch zur Stelle waren, konnte das Übergreifen der Flammen auf andere Räumlichkeiten verhindert werden. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die freiwilligen Helfer jederzeit für Notfälle gerüstet sind.