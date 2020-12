Sturz-Video: Hirscher zeigt Tiefschnee-Brez‘n 2016

„Keine Chance, keine Lust“

Seine Fans werden sich auch in Zukunft mit Video-Schnipsel und sonstigen Posts auf Social Media zufrieden geben müssen. Eine Rückkehr in den Weltcup wird‘s nicht geben, wie Hirscher am Montag verlautbart hatte. Es gebe „absolut keine Chance“, er habe „keine Lust“ dazu. Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte zuletzt durch die Absolvierung eines Stangentrainings im Rennanzug auf der Reiteralm samt gepostetem Video in den sozialen Medien für zahlreiche Spekulationen in aller Welt gesorgt. „Es war mir nie bewusst, dass es so aufgegriffen wird“, sagte Hirscher.