Dritte Niederlage in Serie für Pittsburgh Steelers

Nach ihrem Traumstart mit elf Siegen in Folge sind die Pittsburgh Steelers in der National Football League (NFL) außer Tritt geraten. Die Mannschaft um den schwach agierenden Star-Quarterback Ben Roethlisberger unterlag dem Tabellenletzten Cincinnati Bengals überraschend mit 17:27, kassierte dabei die dritte Niederlage in Serie und verpasste den vorzeitigen Division-Titel in der AFC North.