Gezerre um verpflichtende FFP2-Masken in Gondeln

Die Erleichterung unter den Seilbahnbetreibern war groß, als Freitagmittag die Nachricht kam, dass sie trotz Lockdown am 24. Dezember starten und über den 26. Dezember hinaus offenhalten dürfen. Doch das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske in Gondeln sorgt für Kopfzerbrechen und zig interne Sitzungen. Das zeigte am Montagvormittag der „Krone“-Rundruf bei etlichen Bergbahnchefs.