„Nur Pucher hatte das Sagen“

Pucher habe das Image eines wagemutigen Geschäftsmannes gehabt, der sich traut, vom mächtigen Raiffeisenverband loszukommen. „Man will es den Raiffeisianern zeigen. Ja, so war’s“, merkte die 2018 zur Prokuristin aufgestiegene Wirtshaustochter an. Ihre Hauptansprechperson im Job war Vorständin Franziska Klikovits. Von dubiosen Behebungen und Auszahlungen hoher Beträge an Unternehmer habe L. gar nichts mitbekommen: „Bargeld ist Schaltergeschäft.“ Erinnern konnte sich die Prokuristin allerdings noch an viele Geschenke für Kunden. Die Auswahl war groß: Blumen, Champagner, Silberbarren von 100 Gramm bis ein Kilo und Goldplättchen von zwei bis 100 Gramm. Namen der Jubilare konnte L. aber keine nennen.