Michael Hayböck als bester ÖSV-Adler nur 14.

Der Norweger Halvar Egner Granerud führt nach dem ersten von zwei Weltcup-Skispringen in Engelberg, der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee ab 28. Dezember. Bester Österreicher in Abwesenheit des weiterhin angeschlagenen Gesamt-Weltcupsiegers Stefan Kraft war vorerst der Skiflug-WM-Vierte Michael Hayböck. Der Oberösterreicher liegt mit Zwischenrang 14 nicht in Schlagdistanz zum Podest. Jetzt auch live auf Zattoo.