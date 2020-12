Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen St. Pölten

Diese Sattelfestigkeit ist zum einen eingeschlagenen Sommertransfers in der Defensive um den slowenischen Teamspieler Jon Gorenc-Stankovic zu verdanken. Zum anderen hat Sturm auch im Finish der Partien „noch immer was im Tank“ und den „Willen, weiterzumachen“, erklärte Ilzer vor dem Jahresabschluss und führte quasi exemplarisch für die Herangehensweise aus: „Ich lasse den Gedanken an den Urlaub gar nicht herein, weil es das Wichtigste ist, dass wir am Samstag noch eine gute Leistung bringen.“