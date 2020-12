LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach

Der TSV Hartberg könnte mit einem Heimsieg zum Jahreskehraus an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga andocken. Gegner der zwölften Runde ist der SCR Altach, der in der Hinrunde mit nur acht Punkten enttäuschte, zuletzt aber mit einem 4:1 in Ried den Befreiungsschlag schaffte. Umgekehrt könnten die auf Platz elf liegenden Vorarlberger mit einem Erfolg nach Punkten mit Hartberg gleichziehen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei.