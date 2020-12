Covid-Impfstart in Tirol für Anfang Jänner geplant

„Die Bewohner und Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen sind entsprechend der Impfstrategie des Bundes die ersten, denen eine Covid-Impfung zur Verfügung gestellt werden wird“, heißt es seitens des Landes. In Tirol können sie aller Voraussicht nach bereits in der ersten Jänner-Hälfte eine Schutzimpfung erhalten. Die Impfdosen werden nach ihrer Zulassung in der EU an die Länder verteilt: „Von 237.900 im Jänner in Österreich zur Verfügung stehenden ersten Impfdosen von BioNTech/Pfizer gehen über 24.000 nach Tirol. Im Rahmen der Zweifach-Impfung können damit über 12.000 Personen geschützt werden. Mit diesen vorgesehenen Impfdosen können wir allen Bewohner und Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen eine freiwillige kostenlose Impfung zur Verfügung stellen“, sagt LH Günther Platter.